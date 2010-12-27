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"Зенит" обыграл "Сочи" со счетом 2:1
Сегодня, 9:15
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nastya960

"Зенит" обыграл "Сочи" со счетом 2:1

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се голы футболисты забили в первом тайме.

Петербургский ФК "Зенит" одержал победу над командой "Сочи" на товарищеском матче на стадионе "Смена". Все голы футболисты забили в первом тайме.

Счет открыл Алексей Сутормин, который забил мяч в ворота "Сочи", второй гол на 22 минуте забил  Максим Бачинский. В ворота "Зенита" попал всего один мяч. Матч в итоге завершился со счетом "2:1 в пользу петербургской команды.

На игру пришли  1868 зрителей.

Ранее Семак рассказал, что иметь Кокорина в команде – "мечта любого тренера".

Фото: ВК/ ФК "Зенит"

Теги: зенит, фк сочи
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе,

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