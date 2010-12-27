"Зенит" обыграл "Сочи" со счетом 2:1

се голы футболисты забили в первом тайме.

Петербургский ФК "Зенит" одержал победу над командой "Сочи" на товарищеском матче на стадионе "Смена". Все голы футболисты забили в первом тайме.

Счет открыл Алексей Сутормин, который забил мяч в ворота "Сочи", второй гол на 22 минуте забил Максим Бачинский. В ворота "Зенита" попал всего один мяч. Матч в итоге завершился со счетом "2:1 в пользу петербургской команды.

На игру пришли 1868 зрителей.

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Фото: ВК/ ФК "Зенит"