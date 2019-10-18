Баскетбольный "Зенит" сыграет последний в году домашний матч с "Црвеной Звездой"

Игра состоится 22 декабря в 20.00 на "Сибур-Арене".

Во вторник, 22 декабря, баскетбольный "Зенит" сыграет с сербским клубом "Црвена Звезда". Этот матч Евролиги будет последним домашним для петербургской команды, он состоится в 20.00 на "Сибур-Арене".

По словам главного тренера БК "Зенит" Хавьера Паскуаля, сербы – серьезный соперник, несмотря на то что они выиграли только 5 из 15 матчей в этом сезоне Евролиги. Паскуаль отметил, что противники хороши в защите, особенно в первые секунды игры. В сербской команде есть качественные игроки, и петербуржцы должны контролировать потери в начале матча.

Это очень конкурентоспособная команда. <...> Это будет сложная игра. У них хорошая команда, хороший тренер, у них есть химия. Очевидно, что они конкурентоспособны, они усердно работают на каждой тренировке, они всегда готовы бороться и имеют шансы на победу. Хавьер Паскуаль

Тем временем, футбольный "Зенит" ушел в зимний отпуск.

Фото: Баскетбольный клуб "Зенит" / "ВКонтакте"