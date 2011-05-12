Футбольные болельщики пронесли по Крестовскому острову 600-метровый российско-сербский флаг

Как сообщили сами болельщики, это тот самый 600-метровый флаг, который в сентябре был пронесен по улицам Белграда в знак поддержки России.

Сербско-российский флаг длиной 600 метров пронесли болельщики к стадиону "Газпром Арена", где 22 ноября состоялся товарищеский матч между "Зенитом" и "Црвеной Звездой". Видео с перфомансом в своих соцсетях опубликовал ФК "Зенит".

Как сообщили сами участники акции, это тот самый 600-метровый флаг, который в сентябре был пронесен по улицам Белграда в знак поддержки РФ.

Время от времени болельщики скандировали "Русские и сербы – братья навек".

"Зенит" обыграл "Црвену Звезду" в товарищеском матче со счетом 3:1.

Видео: ФК "Зенит"