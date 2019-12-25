"Зенит" разгромил "Црвену Звезду" со счётом 3:1

В составе сине-бело-голубых отличились Алексей Сутормин, Александр Ерохин и Густаво Мантуан.

На "Газпром Арене" прошел товарищеский матч Зенита" с "Црвеной Звездой". Игра прошла со счетом 3:1 в счет сине-бело-голубых.

В составе сине-бело-голубых отличились Алексей Сутормин, Александр Ерохин и Густаво Мантуан. У сербского клуба гол забил Ибрахим Мустафа.

Напомним, что болельщики "Зенита" развернули 600-метровый сербско-русский флаг перед матчем с "Црвеной Звездой". В сентябре этот флаг пронесли по центральным улицам Белграда в знак поддержки России. Сегодня Петербург принимает братскую эстафету. Флаг "прошёл" маршрут от станции метро "Зенит" до "Газпром Арены".

Ранее к 2025 году у "Газпром-Арены" планируют построить открытые бассейны. Также вблизи Финского залива возведут СПА-комплекс.

Фото: Telegram / ФК Зенит