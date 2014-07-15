Болельщики "Зенита" развернули 600-метровый сербско-русский флаг перед матчем с "Црвеной Звездой"

В сентябре этот флаг пронесли по центральным улицам Белграда в знак поддержки России.

В Петербурге 22 ноября развернули 600-метровый сербско-русский флаг перед матчем "Зенита" с "Црвеной Звездой".

В сентябре этот флаг пронесли по центральным улицам Белграда в знак поддержки России. Сегодня Петербург принимает братскую эстафету. Флаг "прошёл" маршрут от станции метро "Зенит" до "Газпром Арены". Здесь состоится товарищеский матч петербургского ФК с сербской "Црвена Звезда".

Ранее к 2025 году у "Газпром-Арены" планируют построить открытые бассейны. Также вблизи Финского залива возведут СПА-комплекс.

Фото: Вконтакте / Евгний Разин