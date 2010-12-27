"Зенит" сыграет против "Вильярреалом" при закрытой крыше

Матч начнется в 20:55.

Петербургский "Зенит" сыграет против испанского "Вильярреала" под закрытой крышей. Об этом сообщила пресс-служба "сине-бело-голубых".

Петербургский "Зенит" выйдет на в привычной лазурной форме, гости сыграют в желтой. Ожидается, что матч посетят до 50 тысяч зрителей, из которых около сотни человек будут поддерживать иностранцев.



Матч 1/8 финала Лиги Европы между клубами начнется в 20:55. Командам предстоит сыграть два матча, по результатам которых определится полуфиналист турнира.



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Фото: ФК "Зенит"