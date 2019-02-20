"Зенит" сыграет с "Фенербахче" при закрытой крыше

Матч пройдет 21 февраля.

Петербургский "Зенит" сыграет против турецкого "Фенербахче" под закрытой крышей. Об этом сообщила пресс-служба "сине-бело-голубых".

Матч 1/16 Лиги Европы между клубами начнется 21 февраля в 20:55 по московскому времени. Предыдущий матч в Стамбуле состоялся завершился поражением подопечных Сергея Семака с минимальным счетом 1:0.

Ранее Piter.TV писал о том, что комментатор Василий Уткин сказал, что петербургский "Зенит" пользуется популярностью исключительно у своих фанатов. По его мнению, команда с Невы не будет интересна поклонникам футбола в целом.



Видео: Инстаграм ФК "Зенит"