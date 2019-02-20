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"Зенит" сыграет с "Фенербахче" при закрытой крыше

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Матч пройдет 21 февраля.

Петербургский "Зенит" сыграет против турецкого "Фенербахче" под закрытой крышей. Об этом сообщила пресс-служба "сине-бело-голубых".

Матч 1/16 Лиги Европы между клубами начнется 21 февраля в 20:55 по московскому времени. Предыдущий матч в Стамбуле состоялся завершился поражением подопечных Сергея Семака с минимальным счетом 1:0.

Ранее  Piter.TV писал о том, что  комментатор Василий Уткин сказал, что петербургский "Зенит" пользуется популярностью исключительно у своих фанатов. По его мнению, команда с Невы не будет интересна поклонникам футбола в целом.

Видео: Инстаграм ФК "Зенит"

Теги: газпром арена, зенит, лига европы, фенербахче
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит,

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