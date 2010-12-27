"Зенит" сыграет против "Бордо" при закрытой крыше

Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

Матч Лиги Европы между "Зенитом" и французким "Бордо" пройдет под закрытой крышей. Об этом сообщается в Twitter аккаунте "Крыша на Крестовском".



Игра начнется в 19:00 по московскому времени. Ожидается, что матч посетят 45 тысяч фанатов. "Зенит" сыграет в лазурной экипировке, французы выйдут на поле — в красной.



Встреча команд пройдет в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. После двух игр футболисты с Невы идут на втором месте в группе, их оппоненты проиграли два первых матча и занимают последнюю строчку в таблице.

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Фото: twitter.com/spbroof

