Александр Кокорин: "Помогу "Зениту" стать чемпионом!"

В данный момент игрок находится в СИЗО до 8 декабря.

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин, который в данный момент находится в СИЗО, сказал, что готов помочь команде стать чемпионом РПЛ в этом году. Об этом футболист написал в ответном письме редакции издания "СпортЭкспресс".



На вопрос журналистов сможет ли он помочь клубу выиграть Премьер-Лигу, игрок написал: Конечно, помогу! Все будет хорошо. В конце Кокорин добавил: Зенит" – чемпион.



Напомним, что после двух эпизодов драк в Москве 11 октября Тверской суд отправил Александра Кокорина в СИЗО до 8 декабря. Позднее руководство "Зенита" обратилось в суд с просьбой изменить игроку меру пресечения. обосновав это тем, что он необходим на матчах. Суд в просьбе отказал.



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