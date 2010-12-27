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Александр Кокорин: "Помогу "Зениту" стать чемпионом!"
Вчера, 16:42
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Rybka123
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Александр Кокорин: "Помогу "Зениту" стать чемпионом!"

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В данный момент игрок находится в СИЗО до 8 декабря.

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин, который в данный момент находится в СИЗО, сказал, что готов помочь команде стать чемпионом РПЛ в этом году. Об этом футболист написал в ответном письме редакции издания "СпортЭкспресс".

На вопрос журналистов сможет ли он помочь клубу выиграть Премьер-Лигу, игрок написал: Конечно, помогу! Все будет хорошо. В конце Кокорин добавил: Зенит" – чемпион.

Напомним, что после двух эпизодов драк в Москве 11 октября Тверской суд отправил Александра Кокорина в СИЗО до 8 декабря. Позднее руководство "Зенита" обратилось в суд с просьбой изменить игроку меру пресечения. обосновав это тем, что он необходим на матчах. Суд в просьбе отказал.

Ранее на Piter.TV:  "Зенит" показал форму на матч с "Бордо"
Фото: MDK

Теги: александр кокорин , зенит
Категории: Лента новостей Спорт Футбол в России и Европе Зенит

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