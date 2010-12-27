"Зенит" показал форму на матч с "Бордо"

Игра пройдет 25 октября в Северной Столице.

Футбольные клубы "Зенит" и "Бордо" определились с цветом формы на игру. Хозяева сыграют в лазурной экипировке, французы выйдут на поле — в красной. Об этом "сине-бело-голубые" сообщили в своем Twitter.

Напомним, что "Зенит" сыграет с "Бордо" на стадионе "Санкт-Петербург" 25 октября в 19:55 мск. Встреча команд пройдет в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. После двух игр футболисты с Невы идут на втором месте в группе, их оппоненты проиграли два первых матча и занимают последнюю строчку в таблице.

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Фото: ФК "Зенит"