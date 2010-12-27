Сергей Семак о матче с "Бордо": Нас ждет тяжелый матч, но мы хотим победить"

Игра пройдет 25 октября в Северной Столице.

Наставник петербургского "Зенита" дал комментарии по поводу предстоящего матча против французского "Бордо" в рамках Лиги Европы. Слова тренера передает портал Sportbox.ru

Специалист отметил, что его подопечных ожидает тяжелый матч с соперником, который любит играть на контратаках. Он также подметил хорошую игру противника в обороне. Жизнь "Зениту" осложнит не только уровень оппонента, но и вынужденная ротация состава. По словам Семака, на игру скорее всего не выйдет защитник Игорь Смольников, и помимо этого под вопросом стоит Ерохин и Кузяев.

Нас ждет тяжелый матч. Как он сложится, не знаем, но хотим победить. Приложим для этого все усилия

подытожил Семак

Напомним, что "Зенит" сыграет с "Бордо" на стадионе "Санкт-Петербург" 25 октября в 19:55 мск. После двух туров футболисты с Невы идут на втором месте в группе, из оппоненты проиграли два первых матча и занимают последнюю строчку в таблице.

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Фото: ФК "Зенит"