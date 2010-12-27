"Зенит" прокомментировал форму красного цвета

"Зенит" объяснил, как традиционная форма петербургского ФК стала красной. Об этом сообщает "Фонтанка".
Футбольный клуб заявил, что причин для беспокойства нет. Представитель сине-бело-голубых отметил, что красная форма всего лишь образец от основного экипировщика команды – компании Nike.
Но это совершенно не значит, что красная вратарская форма будет использоваться как игровая. Это образцы. А неделю назад "Зенит" уже представил игровые комплекты вратарской формы зелёного, желтого и чёрного цветов. Красная существует в одном экземпляре — это образец, как и все остальные цвета
заявил пресс-секретарь "Зенита" Антон Макаренко
Напомним, что ранее "Зенит" поделился фотографией новых комплектов формы. Кроме привычных сине-голубых цветов на ней засветились красные и желтые футболки. В комментариях к записи фанаты резко высказались против новой формы. На данный момент фотографию удалили со страницы.
Ранее мы сообщали о том, что гендиректор "Зенита" объяснил переход Алексея Сутормина в "Зенит".
Фото:фк зенит/вк
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