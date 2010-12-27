"Зенит" прокомментировал форму красного цвета

Футбольный клуб заявил, что причин для беспокойства нет.

"Зенит" объяснил, как традиционная форма петербургского ФК стала красной. Об этом сообщает "Фонтанка".

Футбольный клуб заявил, что причин для беспокойства нет. Представитель сине-бело-голубых отметил, что красная форма всего лишь образец от основного экипировщика команды – компании Nike.

Но это совершенно не значит, что красная вратарская форма будет использоваться как игровая. Это образцы. А неделю назад "Зенит" уже представил игровые комплекты вратарской формы зелёного, желтого и чёрного цветов. Красная существует в одном экземпляре — это образец, как и все остальные цвета заявил пресс-секретарь "Зенита" Антон Макаренко

Напомним, что ранее "Зенит" поделился фотографией новых комплектов формы. Кроме привычных сине-голубых цветов на ней засветились красные и желтые футболки. В комментариях к записи фанаты резко высказались против новой формы. На данный момент фотографию удалили со страницы.

Ранее мы сообщали о том, что гендиректор "Зенита" объяснил переход Алексея Сутормина в "Зенит".

Фото:фк зенит/вк