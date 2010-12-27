БК "Зенит" проиграл АСВЕЛ в рамках еврокубкового матча

В данный момент клуб с Невы занимает третье место в группе С.

Баскетбольный клуб "Зенит" уступил французскому "АСВЕЛ" в матче пятого тура Еврокубка. Российская команда уступила своему сопернику по группе С со счетом — 89:68.



Из четырех период петербуржцы смогли выиграть лишь один с преимуществом в два очка (20:18). Кроме первой четверти (21:18), французу уверенно переиграли россиян в каждом отрезке (27:18, 23:12). Самым результативным в составе "АСВЕЛ" стал защитник Мантас Калниетис, набравший по ходу матча 22 очка. В составе "Зенита" больше всех отличился Сергей Карасев. В активе игрока 18 очков.



В данный момент клуб с Невы занимает третье место в группе С. Следующий матч питерцы сыграют 6 ноября против турецкого "Тюрк Телеком".



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Фото: Вконтакте/БК "Зенит"



