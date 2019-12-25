"Милан" проиграл "Ливерпулю" в Лиге чемпионов и завершил выступление в еврокубках

Матч закончился со счетом 2:1 в пользу англичан.

"Милан" проиграл "Ливерпулю" в Лиге чемпионов и завершил выступление в европейских футбольных кубках. Встреча в рамках заключительного шестого тура группового этапа турнира проходила на домашней арене итальянцев "Сан-Сиро". Она завершилась с результатом 1:2 в пользу англичан. В составе клуба победителей голами отметились на 36, 55 минутах спортсмены Мохаммед Салах и Дивок Ориги.У "Милана" отличился единственным забитым голом на 29 минуте Фикайо Томори.

Напомним, что "Ливерпуль" стал победителем группы. Команда одержала шесть побед подряд в шести матчах ЛЧ. Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы запланирована на 13 декабря. Первые матчи 1/8 финала ЛЧ состоятся 15, 16, 22 и 23 февраля 2022 года. А первые встречи 1/16 финала ЛЕ начнутся 17 февраля 2022 года.

В Петербурге во всю идёт подготовка к финалу Лиги чемпионов УЕФА.

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