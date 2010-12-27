"Зенит" продлил контракт со своим авиаперевозчиком

Футбольный клуб сотрудничает с компанией с 2014 года.

Петербургская футбольная команда "Зенит" продлила контракт с авиакомпанией "Россия", сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

В сообщении отметили, что авиаперевозчик и команда сотрудничают уже пять лет, впервые заключив соглашение в 2014 году.

– С тех пор "Зенит" на крыльях "России" посетил 55 городов по всему миру, совершил 286 перелетов, преодолел 723 тысячи километров, – рассказал генеральный директор авиакомпании "Россия" Сергей Александровский.

Новое соглашение было подписано Сергеем Александровским и генеральным директором "Зенита" Александром Медведевым перед началом матча 14 июля с "Тамбовом". Кроме того, бортпроводники авиакомпании провели инструктаж для всех гостей стадиона.

Авиакомпания "Россия" входит в группу "Аэрофлот". Совокупная маршрутная сеть авиакомпании насчитывает более 130 направлений. За 2018 год "Россия" перевезла более 11 миллионов пассажиров. Кроме того, компания признана лидером по трансферу через базовый аэропорт Пулково и удостоена премии Skyway Service Award в номинациях "Лучшая авиакомпания на туристических направлениях" и "Лучший эконом-класс, внутренние регулярные перевозки".

Напомним, мачт "Зенита" с "Тамбовом" завершился победой петербуржцев со счетом 2:1.

Фото: fc-zenit.ru