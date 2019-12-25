"Зенит" представил символическую сборную тренеров команды

В основной состав вошли три легионера.

Пресс-служба "Зенита" в социальных сетях опубликовала символическую сборную тренеров команды.

В состав команды вошли 18 наставников. У каждого учитывались количество матчей во всех официальных турнирах. В основу вошли 11 человек по игровой схеме 3-5-2.

Вратарь: Борис Рапопорт (14 матчей)

Защитники: Анатолий Давыдов (56), Герман Зонин (162), Владимир Голубев (47)

Полузащитники: Юрий Морозов (323), Дик Адвокат (139), Лучано Спаллетти (184), Сергей Семак (80), Павел Садырин (262)

Нападающие: Властимил Петржела (145), Анатолий Бышовец (71)

Запасные: Михаил Бирюков, вратарь (10); Константин Лемешев, полузащитник (48); Роберто Манчини, нападающий (45); Валентин Федоров, полузащитник (89); Станислав Завидонов, полузащитник (54); Георгий Жарков, нападающий (79); Мирча Луческу, нападающий (41).

Отметим, что все участники сборной раньше играли в футбол на профессиональном уровне. По этой причине в команду не попал португальский специалист Андре Виллаш-Боаш, возглавлявший "Зенит" с 2014 по 2016 года.

Ранее "Зенит" представил символическую сборную капитанов команды.

Фото: VK / @zenit