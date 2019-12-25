"Зенит" представил новую форму сезона

Петербургский футбольный клуб "Зенит" представил новую игровую форму, в которой футболисты будут выступать в сезоне 2021/2022. Снимки появились в официальной группе сине-бело-голубых "ВКонтакте".
При создании домашней и выездной формы дизайнеры вдохновлялись каналами Северной столицы, сыгравшими ключевую роль в становлении России как морской державы.
Светло-голубая домашняя футболка с классическим V-образным вырезом украшена элементами, которые напоминают волны на Неве. Выездная форма выглядит более лаконично и современно, ее светло голубые детали выигрышно выделяются на кремовом фоне.
Новая форма для игроков "Зенита" и футболки для болельщиков изготовлены из 100% переработанного полиэстера, который был произведен из переработанных пластиковых бутылок.
Впервые игроки "Зенита" появятся в новой форме в матче за Суперкубок России против "Локомотива".
Ранее баскетбольный "Зенит" подписал контракт с Дмитрием Кулагиным.
Фото: ВКонтакте / ФК "Зенит"
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