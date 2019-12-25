"Зенит" представил новую форму сезона

Дизайн вдохновлен каналами Северной столицы.

Петербургский футбольный клуб "Зенит" представил новую игровую форму, в которой футболисты будут выступать в сезоне 2021/2022. Снимки появились в официальной группе сине-бело-голубых "ВКонтакте".

При создании домашней и выездной формы дизайнеры вдохновлялись каналами Северной столицы, сыгравшими ключевую роль в становлении России как морской державы.

Светло-голубая домашняя футболка с классическим V-образным вырезом украшена элементами, которые напоминают волны на Неве. Выездная форма выглядит более лаконично и современно, ее светло голубые детали выигрышно выделяются на кремовом фоне.

Новая форма для игроков "Зенита" и футболки для болельщиков изготовлены из 100% переработанного полиэстера, который был произведен из переработанных пластиковых бутылок.

Впервые игроки "Зенита" появятся в новой форме в матче за Суперкубок России против "Локомотива".

Ранее баскетбольный "Зенит" подписал контракт с Дмитрием Кулагиным.

Фото: ВКонтакте / ФК "Зенит"