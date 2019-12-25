Полузащитник "Валенсии" Гонсалу Гедеш отказался от перехода в "Зенит"

Полузащитник испанского футбольного клуба "Валенсия" Гонсалу Гедеш не заинтересован в переходе в петербургский "Зенит". Об этом сообщил испанский портал Grada3.
Ранее стало известно, что сине-бело-голубые хотят выкупить игрока за 25-30 млн евро. Самому футболисту предлагали зарплату 2,2 млн евро в год.
Гедеш заявил, что не хочет выступать за Россию из-за слабого уровня РПЛ. Его не смогли переубедить ни высокая зарплата, ни участие "Зенита" в Лиге чемпионов.
В минувшем сезоне Гедеш отыграл 31 матч в Ла Лиге, в которых забил пять голов.
Ранее мы писали, что "Зенит" выпустил клип к новому футбольному сезону.
Фото: Instagram / goncaloguedes15
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