"Зенит" поздравил Антона Заболотного с днем рождения

Нападающему сине-бело-голубых исполнилось 28 лет.

Петербургский футбольный клуб "Зенит" поздравил нападающего Антона Заболотного с днем рождения. Футболисту исполнилось 28 лет. Сине-бело-голубые пожелали спортсмену новых побед вместе с командой.

Заболотный перешел в "Зенит" в январе 2018 года. С тех пор он успел стать чемпионом страны и завоевать любовь болельщиков. Ранее сообщалось, что петербургский ФК может продать футболиста и еще двух игроков в другие команды. Таким образом клуб хочет оптимизировать трансферный бюджет, компенсируя затраты на предстоящие приобретения новых футболистов.

Фото: fc-zenit.ru