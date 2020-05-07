"Зенит" покажет матчи плей-офф победного Кубка УЕФА

Команда завоевала трофей в сезоне 2007/08.

Пресс-служба "Зенита" анонсировала на официальном сайте клуба трансляции игр плей-офф победного Кубка УЕФА.

Перед матчами болельщики смогут увидеть шоу, в котором примут участие игроки золотого состава команды. Трансляции будут проходить каждые понедельник и четверг, начиная с 7 мая. Финал Кубка УЕФА сезона 2007/08 против "Глазго Рейнджерс" можно будет посмотреть 4 июня.

Также отметим, что 8 июня болельщики сине-бело-голубых увидят матч за Суперкубок УЕФА-2008, в котором "Зениту" противостоял "Манчестер Юнайтед".

Расписание игр можно посмотреть на сайте клуба.

Напомним, в финале Кубка УЕФА 2007/08 "Зенит" обыграл "Глазго Рейнджерс" со счетом 2:0. В матче за Суперкубок УЕФА сине-бело-голубые одержали победу над "Манчестер Юнайтед" — 2:1.

Ранее гендиректор "Зенита" Александр Медведев заявил, что надеется на возобновление сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), прерванного из-за эпидемии коронавируса.

Видео: YouTube / Zenit Football Club