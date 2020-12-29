"Зенит" выпустил ролик с самыми запоминающимися моментами 2020 года

Сине-бело-голубые вспомнили о создании женской команды, трех титулах и 40-летии фанатского движения.

Пресс-служба петербургского футбольного клуба "Зенит" опубликовала минутный ролик, посвященный самым запоминающимся моментам 2020 года. В их числе оказалось создание женской команды, 40-летие фанатского движения и три титула – чемпионство в РПЛ, победы в Кубке и Суперкубке страны.

Кроме того, сине-бело-голубые вспомнили о назначении Андрея Аршавина на должность директора департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам и вхождение Александра Анюкова в тренерский состав ФК.

Напомним, "Зенит" ушел на зимнюю паузу, являясь лидером в турнирной таблице РПЛ. После выигрыша в матче со "Спартаком" у сине-бело-голубых 41 очко.

Ранее футболисты "Зенита" поздравили врачей в Петербурге с Новым годом.

Видео: Instagram / zenit_spb