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"Зенит" отказался отпускать Дриусси в "Сампдорию" на правах аренды
Сегодня, 11:52
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alexandra08
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"Зенит" отказался отпускать Дриусси в "Сампдорию" на правах аренды

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"Зенит" готов продать права на игрока за 30 миллионов евро. Однако итальянский клуб не хочет идти на такие траты.

Переход нападающего "Зенита" Себастьяна Дриусси в "Сампдорию" может не состояться из-за совершенно разных позиций клубов по условиям сделки. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Зенит" готов продать права на игрока за 30 миллионов евро. Однако итальянский клуб не хочет идти на такие траты и согласен взять футболиста в аренду на один сезон с правом выкупа.

Ранее сообщалось, что Себастьян Дриусси решил сменить команду в летний период. Напомним, что нападающий перешел в "Зенит" в прошлом году за 15 миллионов евро.

Фото: ФК "Зенит"/ официальный сайт.

Теги: зенит , сампдория , себастьян дриусси , фк зенит
Категории: Новости СПб Лента новостей Спорт Футбол в России и Европе Зенит

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