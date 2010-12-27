"Зенит" отказался отпускать Дриусси в "Сампдорию" на правах аренды

"Зенит" готов продать права на игрока за 30 миллионов евро. Однако итальянский клуб не хочет идти на такие траты.

Переход нападающего "Зенита" Себастьяна Дриусси в "Сампдорию" может не состояться из-за совершенно разных позиций клубов по условиям сделки. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Зенит" готов продать права на игрока за 30 миллионов евро. Однако итальянский клуб не хочет идти на такие траты и согласен взять футболиста в аренду на один сезон с правом выкупа.

Ранее сообщалось, что Себастьян Дриусси решил сменить команду в летний период. Напомним, что нападающий перешел в "Зенит" в прошлом году за 15 миллионов евро.

Фото: ФК "Зенит"/ официальный сайт.