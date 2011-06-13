"Зенит" одержал победу над "Динамо" в товарищеском матче

Игра стала последней перед стартом нового сезон "сине-бело-голубых".

Сегодня, 10 июля, на "Газпром Арене" прошла игра между "Зенитом" и петербургским "Динамо". Счет составил 4:1.

Хет-трик был оформлен Александром Ерохиным на 56-й, 58-й и 80-й минутах. Забитым мячом отметился и Андрей Мостовой (79-я минута).

Игра стала последней перед стартом нового сезон "сине-бело-голубых". Уже 15 июля "Зенит" ждет матч за Суперкубок России против ЦСКА в Казани.

Ранее на Piter.TV: "Зенит" по пенальти победил "Фенербахче" в товарищеском матче.

Видео: пресс-служба "Зенита"