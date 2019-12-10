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Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч с турецкой "Аланией"
Сегодня, 11:00
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himif

Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч с турецкой "Аланией"

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Игра началась в 11.00 по петербургскому времени.

В 11.00 по петербургскому времени в Турции начался матч "Зенита" с местной "Аланией". Игра ведется в рамках третьих тренировочных сборов.

На поле утром 17 февраля вышли нападающие Себастьян Дриусси и Даниил Шамкин, вратарь Александр Васютин, защитники Игорь Смольников, Йордан Осорио, Данила Прохин, Юрий Жирков и полузащитники Эмилиано Ригони, Леон Мусаев, Александр Ерохин и Илья Воробьев. На скамейке запасных оказались Андрей Лунев, Кирилл Кравцов, Дмитрий Сергеев.

Ранее мы писали, что Смолов забил первый гол за "Сельту" в ворота "Реала".

Фото: pixabay

Теги: товарищеский матч, тренировочные сборы, фк алания
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит, Футбол в России и Европе,

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