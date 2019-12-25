В "Зенит" может перейти полузащитник "ПСЖ" Юлиан Дракслер

В настоящий момент ведутся переговоры о трансфере игрока.

Петербургский футбольный клуб "Зенит" может усилиться полузащитником французского "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) Юлианом Дракслером. Об этом сообщил спортивный журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.

В настоящий момент сине-бело-голубые ведут переговоры с представителями игрока о его трансфере. Сложности в условиях и деталях есть, однако ясность, возможно, наступит в ближайшие дни. За ситуацией с Дракслером внимательно следит и ФК "Краснодар". Он также заинтересован в чемпионе мира по футболу 2014 года и финалисте Лиги Чемпионов-2020.

Также "Зенит" рассматривал на место полузащитника игрока московского ЦСКА Николу Влашича. Однако эти разговоры так никуда не продвинулись.

Ранее Семак рассказал о самочувствии травмированных игроков "Зенита".

Фото: Instagram / draxlerofficial