"Зенит" хочет купить полузащитника шотландского "Селтика" за 12 млн фунтов

Джеймсу Форресту будет предложен контракт с зарплатой 70 тысяч фунтов в неделю.

Петербургский футбольный клуб "Зенит" заинтересовался полузащитником шотландского "Селтика" Джеймсом Форрестом. Сине-бело-голубые готовы отдать за 28-летнего игрока 12 млн фунтов стерлингов. Об этом пишет The Scottish Sun.

Отмечается, что "Селтик" не заинтересован в продаже Джеймса Форреста и планирует провести с ним переговоры о продлении контракта. Возможно, решающим в этой ситуации станет предложение "Зенита" о зарплате 70 тысяч фунтов в неделю.

Форрест является воспитанником "Селтика". В составе команды он провел 354 встречи, забил 75 голов и отдал 73 результативные передачи.

Ранее гендиректор "Зенита" прояснил ситуацию с контрактами Дзюбы и Кокорина.

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