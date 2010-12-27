Гендиректор "Зенита" прояснил ситуацию с контрактами Дзюбы и Кокорина

Руководство петербургского клуба постарается свести к минимуму вероятность ухода Дзюбы.

Генеральный директор петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев прояснил ситуацию с контрактами нападающих Артёма Дзюбы и Александра Кокорина. Об этом сообщает Sports.ru.

Медведев заявил, что руководство сине-бело-голубых постарается свести к минимуму вероятность ухода Дзюбы из клуба. Действие контракта с футболистом истекает уже в следующем году. Поэтому переговоры с Артёмом начнутся в ближайшее время.

Ситуация с контрактом Кокорина прояснится после его освобождения из колонии. Контракт с футболистом, который отбывает сейчас наказание за драку в центре Москвы, истек еще в конце июня этого года.

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Фото: fc-zenit.ru