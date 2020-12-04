Баскетбольный "Зенит" сильно уступил "Валенсии" в матче Евролиги

Игра закончилась со счетом 62:91 в пользу испанцев.

Баскетбольный "Зенит" крупно проиграл испанской "Валенсии" в минувшем матче Евролиги. Игра 25 февраля завершилась со счетом 62:91 в пользу испанцев.

Петербуржцы уступали противникам в трех четвертях: счет первой остановился на отметке 19:22, во второй четверти оппоненты сравняли счет до 22:22, а в третьей и четвертой испанцы уже значительно обошли зенитовцев со счетом 9:18 и 12:29 соответственно.

Самыми результативными игроками, отличившимися удачными подборами, передачами и перехватами, признали форвардов Уилла Томаса и Алекса Пойтресса, защитников Дениса Захарова и Остина Холлинза.

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Фото: ВКонтакте / Баскетбольный клуб "Зенит"