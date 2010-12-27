Сине-бело-голубые готовы заплатить за футболиста 6 млн евро.

Петербургский футбольный клуб "Зенит" хочет купить Александра Ташаева у "Динамо". Спортсмену предлагают 6 млн евро за переход. Об этом сообщает "Спорт-экспресс", ссылаясь на слова представителя футболиста Алана Агузарова.

По словам Агузарова, в настоящее время Ташаевым интересуется несколько клубов. Однако окончательное решение о том, переходить ли ему в другое место или оставаться в "Динамо", спортсмен примет после окончания чемпионата.

Говорил до этого и повторю сейчас, что решать – оставаться или нет – мы будем после завершения чемпионата. Не хочу говорить о конкретных клубах, но заинтересованность в Саше, конечно же, есть и она немаленькая. Алан Агузаров

Он добавил, что главная причина, почему Ташаев до сих пор остается в "Динамо" — это главный тренер клуба Дмитрий Хохлов. Благодаря ему Александр существенно прибавил в уровне и стал чаще забивать.

Напомним, Ташаев — это воспитанник "Динамо". В текущем сезоне он сыграл в 25 матчах, забил 7 голов и отметился пятью результативными передачами.В декабре прошлого года Ташаев продлил контракт с "Динамо" до 2020 года.

Ранее мы писали, что в сети появились фотографии формы "Зенита" на сезон 2018/19.

Фото: fc-zenit.ru