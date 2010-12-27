В сети появились фотографии формы "Зенита" на сезон 2018/19

Дизайнер Франко Карабахаль представил две новые концепции формы.

Портал Footyheadlines разместил возможные варианты домашней и гостевой формы "Зенита" на сезон-2018/19.

Графический дизайнер Франко Карабахаль (Franco Carabajal) сздал два стильных трикотажных изделия Zenit 2018-2019. Концепция домашней формы "Зенит" от Франко может похвастаться уникальным графическим рисунком зигзага в двух оттенках синего.

А вот гостевой вариант выполнен в черной, серой, синей и красной расцветках. Домашний комплект отличается рисунком в форме зиг-зага.

Гостевой вариант формы "Зенит" от Франко выглядит необыкновенно. Она сочетает в себе единственным в своем роде графический узор в сером, синем и красном цветах, вдохновленном российским флагом. Гласит сообщение Footy Headlines

Фото: Footyheadlines