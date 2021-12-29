Руководство "Зенита" хочет предложить Дзюбе новый контракт

При этом главный тренер Сергей Семак сомневается, что 33-летний нападающий нужен команде.

Руководство "Зенита" готово предложить нападающему Артему Дзюбе новый контракт. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

При этом окончательное решение будет принимать главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак. На данный момент он сомневается, что 33-летний нападающий нужен команде и не горит желанием подписывать с ним новое соглашение о сотрудничестве.

Артем Дзюба играет за "Зенит" с 2015 года. В июле 2020 года форвард продлил контракт с "Зенитом" по схеме "2+1". Это значит, что по окончании текущего сезона контракт может быть автоматически продлен еще на один год.

Сейчас Дзюба проводит на поле менее 70% игрового времени. Рыночная стоимость футболиста составляет около 9 млн евро. Ранее его покупкой интересовался казанский "Рубин".

Ранее фанаты подсчитали, что большинство голов в карьере Дзюба забил под конец матчей.

Фото: Instagram / artem.dzyuba