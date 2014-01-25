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Матч "Зенит" – "Динамо" обслужит бригада арбитра Сергея Карасева
Сегодня, 21:49
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Матч "Зенит" – "Динамо" обслужит бригада арбитра Сергея Карасева

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Матч состоится 29 октября в 19:00 на "Газпром Арене".

В пятницу, 29 октября, в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги в Петербурге пройдет матч "Зенита" с "Динамо". Обслуживать игру будет бригада московского арбитра Сергея Карасева. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского футбольного клуба. 

Следить за развитием игры вместе с Карасевым будут его ассистенты – Игорь Демешко (Химки) и Максим Гаврилин (Владимир), резервный судья – Ян Бобровский (Петербург). Главный арбитр ВАР – Виталий Мешков (Дмитров), также следить за игрой будет его ассистент – Николай Богач (Люберцы). 

Напомним, на прошлой неделе "Зенит" разгромил московский "Спартак", матч проходил в рамках 12-го тура РПЛ. Игра закончилась со счетом 7:1 и проходила на домашней арене.

Фото: ФК Зенит / Вячеслав Евдокимов

Теги: динамо, зенит, матч, сергей карасев
Категории: Футбол в России и Европе, Спорт, Новости СПб, Лента новостей,

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