Матч "Зенит" – "Динамо" обслужит бригада арбитра Сергея Карасева

Матч состоится 29 октября в 19:00 на "Газпром Арене".

В пятницу, 29 октября, в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги в Петербурге пройдет матч "Зенита" с "Динамо". Обслуживать игру будет бригада московского арбитра Сергея Карасева. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского футбольного клуба.

Следить за развитием игры вместе с Карасевым будут его ассистенты – Игорь Демешко (Химки) и Максим Гаврилин (Владимир), резервный судья – Ян Бобровский (Петербург). Главный арбитр ВАР – Виталий Мешков (Дмитров), также следить за игрой будет его ассистент – Николай Богач (Люберцы).

Напомним, на прошлой неделе "Зенит" разгромил московский "Спартак", матч проходил в рамках 12-го тура РПЛ. Игра закончилась со счетом 7:1 и проходила на домашней арене.

Фото: ФК Зенит / Вячеслав Евдокимов