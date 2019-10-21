Зеленое восстановление: спустя год согласований на Петроградке посадили три клена

Общественники из "Деревья Петербурга" и Комитет по благоустройству согласовали посадку деревьев на месте трех пропавших деревьев на Левашовском проспекте.

На места трех утраченных деревьев на площади Шевченко посадили каштаны. На протяжении года общественники согласовывали посадку деревьев с городскими властями. Три саженца высотой по шесть метров – немного для Петербурга. Однако лучше так, чем много и дешево, считают общественники.

Это качественные саженцы, это видно по размеру ствола, по кому земли и так далее. Тут качество работ, и качество материала - все хорошо. Если это будет и дальше практиковаться, то это здорово. Сергей Думцев, член общественной организации "Деревья Петербурга", помощник депутата муниципального округа Владимирский округ

Выбор для посадки именно каштанов общественники объясняют увеличением биоразнообразия и эстетикой. Комитет по благоустройству обещал пристально следить за сохранностью и развитием посаженых деревьев.

Специфика центральных районов в том, что ограничены площади посадки, и именно потому, что инфраструктура сильно развита и все центральные районы покрыты инженерными сетями. Существует охранная зона инженерных сетей, где посадка не возможна, даже если там сидели когда-то деревья, но, к сожалению, город развивался и количество инженерных сетей увеличивалось. Ольга Шумилова, начальник отдела содержания зеленых насаждений Комитета по благоустройству Петербурга

Несмотря на почти 10 тысяч деревьев, посаженых за 2020 год, активисты считают, озеленять центральные районы сейчас проблематично.

То, что, безусловно, у нас требуется время для согласования официальных посадок – да. И, к сожалению, не всегда делается быстро. Да, есть подземные коммуникации, но одно не должно быть заложником другого. Т-е приоритеты мы должны расставлять, а приоритеты – это воздух, которым мы дышим. Сергей Думцев, член общественной организации "Деревья Петербурга", помощник депутата муниципального округа Владимирский округ

Каждый саженец обошелся общественникам в 40 тысяч рублей.

Видео: Piter.TV