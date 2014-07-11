­Записаться в МФЦ Петербурга стало проще с помощью Яндекс Карт

Сегодня в картографических сервисах можно найти 69 МФЦ Петербурга, все они снабжены кнопкой "записаться онлайн".

В рамках интеграции в Яндекс Картах все петербургские отделения МФЦ теперь снабжены кнопкой "записаться онлайн". Нажав на нее, можно сразу перейти на отдельную страницу с информацией и осуществить предварительную запись на прием. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Сегодня в картографических сервисах можно найти 69 МФЦ Петербурга, все они снабжены кнопкой "записаться онлайн". При нажатии кнопки будет осуществлен переход на отдельную страницу, и появится диалоговое окно с чат-ботом, который попросит пользователя авторизоваться в своей учетной записи портала госуслуг (ЕСИА). После авторизации пользователю будет предложено выбрать центр, услугу, удобную дату и время. Сервис доступен как с компьютера, так и со смарфтона.

Ранее в Приморском районе Петербурга начал функционировать мобильный МФЦ. Он будет работать по данному графику: по понедельникам с 09:45 до 19:45, по средам и пятницам – с 09:45 до 20:00. Местонахождение офиса: ул. Савушкина, д. 7, литера А (внутри территории комплекса мелкорозничной торговли "Черная речка").

Фото: Яндекс Карты