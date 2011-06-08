В Приморском районе Петербурга начал функционировать мобильный МФЦ

В Петербурге продолжает расширяться система мобильных МФЦ. Седьмой из них появился на Черной речке.

С 14 августа жители Приморского района могут воспользоваться услугами мобильного МФЦ. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по информатизации и связи Петербурга.

Он будет работать в следующем графике: по понедельникам с 09:45 до 19:45, по средам и пятницам – с 09:45 до 20:00. Местонахождение офиса: ул. Савушкина, д. 7, литера А (внутри территории комплекса мелкорозничной торговли "Черная речка").

Петербуржцы, проживающие в окрестностях Черной речки, получили возможность получать необходимые государственные услуги близко к своему дому.

Мобильные офисы государственных услуг представляют собой полноценные подразделения МФЦ, размещенные в специальных автобусах. Это обеспечивает возможность жителям отдаленных районов получить необходимые услуги в непосредственной близости от своего дома. В Санкт-Петербурге насчитывается 7 адресов мобильных МФЦ.

Мобильные офисы предоставляют государственные услуги на принципах экстерриториальности. Это означает, что за один визит можно оформить сразу несколько услуг.

Ранее сообщалось, что МФЦ Петербурга начнут прием документов для проставления апостиля,

Фото: Комитет по информатизации и связи Петербурга