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Злоумышленник сообщил о "заминировании" всех элекросамокатов в Петербурге
Сегодня, 10:42
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Злоумышленник сообщил о "заминировании" всех элекросамокатов в Петербурге

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Полиция не обнаружила угроз на стоянках кикшеринга.

Вечером в среду, 13 сентября, в полицию Петербурга поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что все электросамокаты в городе были заминированы. Об этом стало известно Piter.TV.

По факту сообщения проведена проверка на стоянках кикшеринга: полицейские не обнаружили там угроз.

Возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Злоумышленника в данный момент разыскивают.

Ранее мы сообщили о том, что рецидивиста подозревают в краже 2 млн рублей из автосалона.

Фото: Piter.TV

Теги: ложное минирование, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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