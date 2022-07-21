Злоумышленник сообщил о "заминировании" всех элекросамокатов в Петербурге

Вечером в среду, 13 сентября, в полицию Петербурга поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что все электросамокаты в городе были заминированы. Об этом стало известно Piter.TV.
По факту сообщения проведена проверка на стоянках кикшеринга: полицейские не обнаружили там угроз.
Возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Злоумышленника в данный момент разыскивают.
Ранее мы сообщили о том, что рецидивиста подозревают в краже 2 млн рублей из автосалона.
Фото: Piter.TV
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