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"З - запасливость": В США белки набили капот авто шишками

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В сети появилось фото импровизированного "дупла" белки, которое было полностью утрамбовано еловыми шишками.

В США мужчина обнаружил в капоте своего автомобиля 50 фунтов еловых шишек.

Житель городка Гейлорд Келлен Мур отправился на работу на своем автомобиле, но вскоре услышал какой-то непонятный звук. Мужчина остановился и открыл капот. Увиденное вызвало у него удивление - капот пыл полностью забит еловыми шишками. Они занимали все свободные места между деталями автомобиля. Мужчина закрыл капот и отправился на работу, где они с другом освободили авто от шишек. 

Владелец авто сообщил, что машину он купил всего 1,5 месяца назад и, естественно, никаких шишек там не было. Также сообщается, что в этих местах это довольно частое явление, только не в таких масштабах. Шишек в капоте оказалось 50 фунтов (22,7 кг). Местные белки облюбовали подкапотные пространства автомобилей, считая это надежным местом хранения запасов. Ну, пока машина не уедет.

Видео: YouTube/ежедневные новости

Фото: Facebook/Joe Charlevoix

Теги: белки , в мире животных , капот шишки , необычное , сша , шишки
Категории: Лента новостей Происшествия Мировые новости

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