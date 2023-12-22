Сергей Румянцев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Российские подразделения из "Южной" группировки войск за прошедшие сутки в зоне проведения специальной военной операции на донецком направлении улучшили положение по переднему краю фронта. Соответствующее заявление во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 19 марта сделал старший офицер пресс-службы "Юга" Сергей Румянцев. Он пояснил, что благодаря помощи артиллерии и авиации военнослужащие улучшили свое положение по переднему краю линии соприкосновения, а также нанесли поражение формированиям 80-й, 93-й механизированных, 81-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад, 241-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины, размещенных вблизи населенных пунктов Максимильяновка, Клещеевка и Красное.Дополнительно была отражена атака штурмовой группы 46-й аэромобильной бригады ВСУ, находившейся в районе Красногоровки.

ВСУ потеряли до 380 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе М113, и четыре автомобиля. Сергей Румянцев, старший офицер пресс-службы "Юга"

Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия совершили удар по месту проведения совещания командного состава СБУ и ВСУ, уничтожив живую силу и технику противника.

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Фото и видео: Минобороны России