"Ювентус" презентовал новую форму из переработанного пластика

Видеоролик с презентацией третьего комплекта игровой формы опубликован на официальной странице в Twitter.

"Ювентус" показал футбольным болельщикам новую форму, в которой будут играть футболисты в следующем сезоне. Третий комплект создавался совместно с компанией Parley Consulting, которая занимается сбором и переработкой пластикового мусора из океана. Видеоролик с презентацией выложен на официальной странице в Twitter.

Отмечается, что форма сделана полностью из переработанного пластика. Ее создание спонсировала фирма Аdidas.

В прошлом сезоне "Ювентус" в седьмой раз стал чемпионом Италии. Кроме того, туринский клуб обыграл в финале "Милан" и выиграл Кубок страны. В Лиге чемпионов команда добралась до четвертьфинала, где уступила "Реалу" со счетом 3:4.

Ранее мы писали, что Головин хочет играть вместе с Роналду в "Ювентусе".

Видео: Twitter / JuventusFC