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"Юг" улучшил положение по переднему краю на СВО

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Сергей Румянцев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Российские подразделения из "Южной" группировки войск за прошедшие сутки в зоне проведения специальной военной операции на донецком направлении  улучшили положение по переднему краю фронта. Соответствующее заявление во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 23 марта сделал старший офицер пресс-службы "Юга" Сергей Румянцев. Офицер рассказал о том, что авиация и артиллерия помогли военнослужащим выполнить поставленные задачи. Также бойцы нанесли поражение формированиям Вооруженных сил Украины, находящимся в районах  таких населенных пунктах как Новомихайловка, Клещеевка и Красногоровка.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 117 украинских дронов, а также 10 снарядов РСЗО "Хаймарс" и "Вампир".

Сергей Румянцев, офицер пресс-службы "Юга"

Противник лишился до 45 человек живой силы убитыми и ранеными, трех единиц автомобильной техники, 155-миллиметровой гаубицы M777 американского производства, 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки "Краб" производства Польши и 122-миллиметровой машины реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град".

МО РФ сообщило об уничтожении средств связи и наблюдения ВСУ под Артемовском.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, донецкое напавление, минобороны, сво, сергей румянцев
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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