"Яндекс" запустил сервис видеозвонков

Для использования не нужно устанавливать приложение.

Яндекс запустил сервис видеовстреч под названием Яндекс.Телемост. Сервис позволит людям быстро собрать удалённую рабочую встречу или просто поболтать с друзьями онлайн. Время разговоров не ограничено. Об этом сообщила пресс-служба компании "Яндекс".

Для разговора не нужно дополнительно устанавливать никаких приложений, всё работает в Яндекс.Браузере и Chrome, также в приложениях Яндекс.Диск и Яндекс.Почта. Постепенно сервис начнет работать и в других браузерах.

Яндекс.Телемост доступен по прямой ссылке telemost.yandex.ru.

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