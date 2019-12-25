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"Яндекс" запустил сервис видеозвонков
Сегодня, 12:20
1074
nastya960

"Яндекс" запустил сервис видеозвонков

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Для использования не нужно устанавливать приложение.

Яндекс запустил сервис видеовстреч под названием Яндекс.Телемост. Сервис позволит людям быстро собрать удалённую рабочую встречу или просто поболтать с друзьями онлайн. Время разговоров не ограничено. Об этом сообщила пресс-служба компании "Яндекс".

Для разговора не нужно дополнительно устанавливать никаких приложений, всё работает в Яндекс.Браузере и Chrome, также в приложениях Яндекс.Диск и Яндекс.Почта. Постепенно сервис начнет работать и в других браузерах.

Яндекс.Телемост доступен по прямой ссылке telemost.yandex.ru.

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Фото: pixabay 

Теги: яндекс, яндекс телемост
Категории: Лента новостей, Новости России,

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