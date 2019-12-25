"Алиса" от Яндекса научилась рисовать картины по запросу пользователя

Это первый голосовой помощник в мире, который способен на такое.

Голосовой помощник Алиса (разработан компанией "Яндекс") теперь может рисовать картины по запросу пользователя. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Алиса может изобразить что угодно, будь хоть это оливки, пустынный пляж. Это первый голосовой помощник в мире, который способен на такое, сообщили в Яндексе. Попробовать новую функцию можно в приложении "Яндекса" или в "Яндекс.Браузере", где и "живет" Алиса.

Нужно сказать, например: "Алиса, нарисуй осенний пейзаж". Как пояснили в компании, она может нарисовать даже то, что обычно нельзя увидеть, к примеру, вдохновение.

Голосовой помощник создает изображения по запросу с помощью двух нейронных сетей. Одна из них была обучена на работах художников ХХ века, а другая сеть умеет определять, что изображено на картинах. Алису обучали на поисковых запросах.

В прошлом году на фестивале электронной музыки в Петербурге голосовой помощник "Алиса" выступила с DJ-сетом.

Фото: Яндекс