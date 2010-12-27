На фестивале электронной музыки в Петербурге голосовой помощник "Алиса" выступит с DJ-сетом

Организаторы фестиваля надеются, что когда-нибудь Алиса даже сможет сама писать треки.

В Петербурге в последний осенний день этого года на фестивале атмосферной электроники "Абстрасенция" в роли диджея выступит голосовой помощник "Яндекса" "Алиса". Об этом рассказали на официальных страницах фестиваля в соцсетях.

Идея пришла организаторам в голову после того, как в сервисе "Яндекс. Музыка" появилась возможность создавать персональный плейлист, который может переключать и комментировать Алиса. Организаторы фестиваля надеются, что когда-нибудь Алиса даже сможет сама писать треки.

"Абстрасенция" в этом году празднует шестилетие в двух столицах.

"Алиса" заговорила голосом покойного Михаила Горшенева.

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