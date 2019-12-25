Пользователи жалуются на самовольную установку неудаляемого "Яндекс.Телемост"

В пресс-служба компании отметили, что это просто ярлык для быстрого доступа, который при желании можно удалить.

Пользователи начали жаловаться, что на их компьютеры без разрешения устанавливается приложение для видеосвязи "Яндекс.Телемост". Как оказалось, его ещё и нельзя удалить.

В службе технической поддержки предложили просто убрать ярлык приложения с рабочего стола, а также пообещали передать разработчикам пожелание о функции удаления "Яндекс.Телемост".

Позже пресс-служба "Яндекса" дала свой официальный комментарий, отметив, что у сервиса "Телемост" нет отдельного приложение, а только ярлык для быстрого доступа "Яндекс.Телемост". Точно такие ярлыки имеют "Заметки" и "Скриншоты". Пользователям рассказали, что ярлык "Телемост" можно удалить, как и все прочие ярлыки.

Яндекс.Телемост" появился в июне этого года в качестве альтернативы Zoom.

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