Пользователи жалуются на самовольную установку неудаляемого "Яндекс.Телемост"

Пользователи начали жаловаться, что на их компьютеры без разрешения устанавливается приложение для видеосвязи "Яндекс.Телемост". Как оказалось, его ещё и нельзя удалить.
В службе технической поддержки предложили просто убрать ярлык приложения с рабочего стола, а также пообещали передать разработчикам пожелание о функции удаления "Яндекс.Телемост".
Позже пресс-служба "Яндекса" дала свой официальный комментарий, отметив, что у сервиса "Телемост" нет отдельного приложение, а только ярлык для быстрого доступа "Яндекс.Телемост". Точно такие ярлыки имеют "Заметки" и "Скриншоты". Пользователям рассказали, что ярлык "Телемост" можно удалить, как и все прочие ярлыки.
Яндекс.Телемост" появился в июне этого года в качестве альтернативы Zoom.
Фото: pixabay
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