"Яндекс" представил новую мини-версию своей "умной" колонки

Компания анонсировала продажу двух технологических продуктов.

Российская компания "Яндекс" представила "Станцию Мини" с LED-экраном и ТВ-приставку "Модуль". Речь идет об "умной" колонке. В официальном релизе говорится о том, что устройство будет иметь обновленный дизайн. Ее можно будет приобрести в нескольких цветах: красном, синем и бледно-красном.

Разработчики создали две версии технологического продукта: с LED-экраном, а также без него. Первая модификация демонстрирует точное время, прогноз погоды и обратный отсчет таймера в случае необходимости. Создатели заявили об улучшении звука и мощности сигнала. Стоимость предзаказа новинки с дисплеем - 6 990 рублей, без - 5990 рублей.

Презентована также новая версия еще одного устройства — "Модуля". Аппарат позволяет пользователю превратить обычный телевизор в "умную" версию. Он оснащен годовым доступом к функции Smart TV, сериалам и фильмам на "Кинопоиске", роликам и музыке из интернета.

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