"Яндекс. Эфир" открыл платформу для создателей видеоконтента

Ранее видеосервис выпускал преимущественно традиционный для телеэфира контент.

"Яндекс. Эфир" открыл платформу для создателей профессионального видеоконтента. Ранее видеосервис выпускал преимущественно традиционный для телеэфира контент. А именно: передачи, фильмы, сериалы, мультфильмы, клипы, спортивные события.

В последнее время "Яндекс. Эфир" начал показывать контент популярных блогеров: Насти Ивлеевой, Юлии Высоцкой, Влада Бумаги и др. Теперь видео для зрителей платформы смогут предложить все, кто создает качественный контент. Лучший ролик будет транслироваться в тематических каналах сервиса. Также он может быть показан на главной странице "Яндекса". Ролики всех блогеров будут проходить модерацию.

Отмечается, что благодаря новой платформе блогеры смогут не только найти своего зрителя. Компания также планирует финансово поддерживать талантливых авторов и помогать им в создании и продвижении контента.

Ранее мы писали, что "Бладшот" появится в сети через полторы недели после премьеры.

Фото: pixabay.com