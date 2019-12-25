"Яндекс.Драйв" объяснил, почему продолжает давать машины в аренду в Петербурге

Постановление о запрете каршеринга было подписано накануне.

Накануне, 13 апреля, вышло постановление главы Петербурга Александра Беглова на временный запрет услуг каршеринга из-за пандемии коронавируса. Однако 14 апреля "Яндекс. Драйв" продолжает оказывать услуги.

В пресс-службе "Яндекс.Драйва" Невские Новостям сообщили, что компания приостановит свою работу с 15 по 30 апреля. Сегодня петербуржцы могут последний день пользоваться краткосрочной арендой автомобилей.

После приостановки работы компании весь автопарк "Яндекс.Драйва" останется на парковках, так как машинам необходим уход. После снятия ограничений автомобили будут полностью готовы к аренде.

Фото: Instagram/ yndx.drive

Скриншот: приложение Яндекс.Драйв