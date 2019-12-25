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В ЗакС Петербурга внесли проект о защите граждан при проведении реновации
Сегодня, 12:20
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В ЗакС Петербурга внесли проект о защите граждан при проведении реновации

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Она разработали законопроект "О некоторых вопросах обеспечения прав граждан при осуществлении комплексного развития территории жилой застройки".

Депутаты фракции "Яблоко" разработали поправки к закону о комплексном развитии территорий Петербурга. Они предлагают гарантировать соблюдение прав собственником и нанимателей жилья, которые попали под программу "реновации". 

Борис Вишневский и Александр Шишлов предлагают законодательно закрепить то, что участникам КРТ будет предоставлено жилье с таким же количеством комнат, как было до, и большей площадью. Кроме того, предоставляемое равнозначное жилое помещение должно находиться в том же муниципальном образовании. В ином случае собственник или наниматель должен дать свое согласие. 

Также яблочники считают, что в программу реновации должны быть включены дома с более чем 70% износом  основных конструктивных элементов многоквартирного дома, таких как крыша, стены или фундамент. 

Напомним, что ближайшее пленарное заседание состоится только в сентябре.

Ранее в Смольном объяснили алгоритм включения дома в комплексное развитие территорий. 

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Фото: Piter.tv

Теги: жилье, права граждан, реновация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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