Вячеслав Макаров вручил Почётные знаки святой Татианы студентам

Награду получили более 60 человек.

По окончании Божественной литургии, состоявшейся сегодня в Смольном соборе, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров вручил Почетные знаки святой Татианы студентам и преподавателям вузов.

Награды также получили и представители организаций, занимающиеся просвещением и социальной работой.

Всего почётных знаков были удостоены более 60 человек.

Напомним, что Почётный знак святой Татианы был учреждён в Санкт-Петербурге ещё в 1997 году. За более чем двадцать лет престижную награду получили около полутора тысяч человек.

Ранее мы сообщили, что Вячеслав Макаров хочет противостоять строительству на Петровской косе.

Фото: ВКонтакте