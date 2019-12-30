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Вячеслав Макаров вручил Почётные знаки святой Татианы студентам
Сегодня, 15:46
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arteliseev

Вячеслав Макаров вручил Почётные знаки святой Татианы студентам

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Награду получили более 60 человек.

По окончании Божественной литургии, состоявшейся сегодня в Смольном соборе, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров вручил Почетные знаки святой Татианы студентам и преподавателям вузов.

Награды также получили и представители организаций, занимающиеся просвещением и социальной работой. 

Всего почётных знаков были удостоены более 60 человек.

Напомним, что Почётный знак святой Татианы был учреждён в Санкт-Петербурге ещё в 1997 году. За  более чем двадцать лет престижную награду получили около полутора тысяч человек. 

Ранее мы сообщили, что Вячеслав Макаров хочет противостоять строительству на Петровской косе.

Фото: ВКонтакте

Теги: макаров, татьяниндень
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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