"Водоканал" Петербурга присоединился к #tetrischallenge

Свою работу в необычном формате представили бригады филиалов "Водоснабжение" и "Водоотведение".

В понедельник, 28 октября, стало известно, что "Водоканал" Петербурга присоединился к флешмобу #tetrischallenge. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Свою работу в необычном формате представили бригады филиалов "Водоснабжение" и "Водоотведение". Специалисты показали борудование и спецтехнику, которую используют в повседневной деятельности и для ликвидации аварийных ситуаций. На фото: комбинированная гидродинамическая машина "Скания", снаряжение, аварийные знаки и ограждения, крышки люков, каски и веревки, трубы, шланги и даже генератор электроэнергии.

В петербургской ветке челленджа уже успели поучаствовать некоторые СМИ, ГИБДД, организация "Красный крест" и многие другие.

Ранее Piter.TV рассказывал о том, как флешмоб #tetrischallenge шагает по Петербургу.

Фото:ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"